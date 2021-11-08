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"القحطاني" في ذكرى البيعة.. 7 سنوات من الازدهار والنماء

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"القحطاني" في ذكرى البيعة.. 7 سنوات من الازدهار والنماء "القحطاني" في ذكرى البيعة.. 7 سنوات من الازدهار والنماء
قال: المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين تطورًا كبيرًا بالخدمات الصحية

أكد مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين، التقدم والرخاء وتعدد مشاريع الخدمات الصحية، وكذلك برامج تسهيل حياة أفراد المجتمع؛ لا سيما ذوو الإعاقة والنساء والأطفال وكبار السن.

ولفت القحطاني، إلى أن مناسبة مرور 7 أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أوجدت ازدهارًا ونماءً ومسيرة مباركة، وتتزامن هذه الذكرى الغالية مع نجاح المملكة في السيطرة على جائحة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بعد عامين يُعدان الأصعب عالميًّا جراء تداعيات الجائحة التي أثرت في دول العالم، وبلادنا -ولله الحمد- بقيادة وحنكة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، تُواصل نهضتها الاقتصادية في هذا العهد الزاهر؛ باعتماد الكثير من البرامج والمبادرات التنموية الشاملة.

وأضاف: بهذه المناسبة يسعدني -أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي صحة الطائف- أن أهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومقام ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بهذه المناسبة؛ سائلين الله تعالى أن يعيدها ووطننا في عزة وتمكين ونماء وازدهار، وأن يديم علينا وعلى هذا الوطن الأمن والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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