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«شَرَق في حبة لِبّ سوبر».. تفاصيل إنقاذ طفل من الموت في «بنها الجامعي»

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«شَرَق في حبة لِبّ سوبر».. تفاصيل إنقاذ طفل من الموت في «بنها الجامعي» «شَرَق في حبة لِبّ سوبر».. تفاصيل إنقاذ طفل من الموت في «بنها الجامعي»

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تمكن قسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي برئاسة الدكتور هاني الرخاوي رئيس القسم، الإثنين، من إجراء منظار شعب هوائية صلب لطفل عمر ٣ سنوات شرقان في «حبة لب سوبر» كاملة ابتلعها عن طريق الخطأ، واستقرت بالقصبة الهوائية للطفل.

وقال الدكتور محمد الجزار أستاذ جراحة القلب والصدر، واستشاري مناظير الشعب الهوائية والتجويف الصدري بطب بنها، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه «منذ شهر والطفل يتردد على أطباء الأطفال لمحاولة إنقاذه من الالتهاب الشعبي المزمن والبلغم المستمر، ولكن دون جدوى، حتى تم الشك في وجود جسم غريب بالأشعة المقطعية».

وأضاف أنه «تم إدخاله للعمليات على الفور، وتم استخراج اللبة في عملية سريعة استغرقت نصف ساعة فقط، وتمت العملية داخل مستشفيات بنها الجامعية برئاسة الدكتور محمد الأشهب عميد كلية كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وبرعاية الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات».

المصرى اليوم

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