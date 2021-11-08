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إصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا

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إصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا إصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا

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أصيب 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بطرق المنيا، اليوم الاثنين، بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب، بينها إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية، بمدخل قرية إطسا بمركز سمالوط، نتيجة السرعة الزائدة.

فيما أصيب 4 آخرين، في حادث تصادم لودر بدون لوحات، بدراجة بخارية رقم 7181 ن د ب، أمام مرور المنيا الجديدة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط والمنيا العام، وتحرر محضرين بالواقعتين.

المصرى اليوم

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