إصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بالمنيا

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أصيب 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب بطرق المنيا، اليوم الاثنين، بسبب السرعة الزائدة.
تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 7 أشخاص في حادثتي تصادم وانقلاب، بينها إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية، بمدخل قرية إطسا بمركز سمالوط، نتيجة السرعة الزائدة.
فيما أصيب 4 آخرين، في حادث تصادم لودر بدون لوحات، بدراجة بخارية رقم 7181 ن د ب، أمام مرور المنيا الجديدة.
تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط والمنيا العام، وتحرر محضرين بالواقعتين.