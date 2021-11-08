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محافظ الأقصر يلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتنشيط السياحة

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محافظ الأقصر يلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتنشيط السياحة محافظ الأقصر يلتقى السفير الهولندي بالقاهرة لبحث سبل التعاون وتنشيط السياحة

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التقى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، الاثنين، السفير الهولندي لدى ، هان مورتس سخابفلد، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، وتنشيط السياحة الهولندية للأقصر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب السفير الهولندي عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر التي يزورها للمرة الثالثة، والأولى له بعد تعيينه سفيرا للمملكة الهولندية، حيث إن أول زيارة له للأقصر كانت كسائح.

وأشار السفير الهولندي خلال اللقاء، الاثنين، إلى مشروع حاضنة أعمال مسار الذي يتم تنفيذه في الأقصر بتمويل من الهولندية لدعم ريادة الأعمال في جنوب صعيد مصر، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الدراسات الاقتصادية بغرض تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر تنافسية والفرص الاستثمارية لأصحاب المشروعات الناشئة.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الهولندي على أرض محافظة الأقصر، مشيدًا بالعلاقات الطيبة التي تربط بين مصر وهولندا، ومشيدا بالبرامج التي تدعمها الحكومة الهولندية في الأقصر، والتي تساهم في مساعدة الشباب على أن يكونوا أصحاب أعمال كما تخلق المزيد من فرص العمل لهم، متمنيًا زيادة مستوى التعاون بين الأقصر وهولندا.

وأعرب المحافظ، عن تطلعاته لزيادة أعداد السائحين الهولنديين القادمين إلى الأقصر لزيارة معالمها الأثرية والتاريخية الشهيرة، مؤكدًا أن الأقصر تحظى بموسم سياحي مُبشر، وأنها ترحب بكل السائحين القادمين من كل دول العالم، موضحًا أن الأقصر تستعد قريبًا لتنظيم الاحتفالية المرتقبة الخاصة بإعادة إحياء طريق الكباش الذي سيحول الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم.

المصرى اليوم

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