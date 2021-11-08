عامل يشرع في قتل فني كهرباء في مشاجرة بشبين القناطر

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مزق عامل جسد فني كهرباء في شبين القناطر بالقليوبية، مستخدمًا آلة حادة، إثر مشادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وأُلقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «م. ع. ع»، 40 سنة، فني كهرباء، مصابًا بجرح نافذ بالجانب الأيمن أسفل البطن بطول 3 سم، وجارٍ إسعافه.

وتم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه تشاجر مع شخص يُدعى «أ. س. غ» بسبب خلافات بينهما، ونشبت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بطعنه في البطن، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وأُلقى القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.