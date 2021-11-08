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اثارت «افيهات» مدحت شلبي في مباراة القمة الاخيرة التي اقيمت الجمعة الماضية، جمهور الزمالك مما جعل البعض منهم يقدم شكوي في نقابة الاعلاميين، للتحقيق مع المعلق الرياضي مدحت شلبي، بسبب «الافيهات» والتي اعتبرها البعض من جمهور الزمالك انها غير لائقة مع المباراة، ومن هذه «الافيهات» واقوالها والتي اثارات الجدل بقوة هو الافية الذي قاله شلبي، عقب احراز على معلول ضربة الجزاء الاولي للاهلي «عيني عليك يا معلول يا اللي حطيت الزغلول اه منك يا لول». ومن التعليقات والافيهات الاخري التي ظهرت من مدحت شلبي في مباراة القمة 123، بعد هدف محمد شريف حيث قال شلبي :«العفيف الشريف المخيف يا لطيف يا لطيف».

وبعد هدف هدف زيزو من ضربة الجزاء قال: «يا سلام على نظرته وجماله في حتته ودقة لمسته يا سلام على الحطة ودقته».

وقال بعد الهدف الاول لـ اليو ديانج: «جابه الكرة في صدره وضربت بليارديو.. الاولي في العرضه والتانية في صدر الزبون الثالثة في الشبكة»، ومن الافيهات القوية ايضا افيه «كل الطرق تؤدي إلى ابو جبل»

وكان لمدرب النادي الاهلي حظ من افيهات شلبي حيث قال عليه «موسيماني ببطنة العالية هيخس من الفرحة».

وفي سياق متصل قال الاعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين، انه تم تفريغ المحتوي الصوتي لتعليق مدحت شلبي، على مباراة القمة 123 بين فريقي الاهلي والزمالك التي اقيمت الجمعة الماضية، لمعرفه تفاصيل ازمة التعليق الذي تسبب فيها شلبي، في تعليقه على مباراة الاهلي والزمالك الاخيرة.

وهل خرج عن ميثاق الشرف الاعلامي ام لا، كما ان الاستدعاء للتحقيق مع شلبي سوف يكشف مدي استخدامه لبعض المصطلحات التي تعد خروج عن ميثاق الشرف الاعلامي ام لا.

واكد سعده في تصريح لـ «المصري اليوم»، انه اعتمد في استدعاء التحقيق مع مدحت شلبي، بناء على المرصد الاعلامي التابع لنقابة الاعلاميين، الذي يقوم بمتابعة البرامج المرئية والمسموعة وتحديدا البرامج الرئيسية في القنوات والاذاعات، وتم تفريق المحتوي الصوتي لمباراة الاهلي والزمالك الاخيرة بتعليق الكابتن مدحت شلبي، وهي 128 دقيقة.

واضاف سعدة، الاستدعاء للتحقيق مع مدحت شلبي جاء ايضا على الشكاوي التي قدمها البعض ضد مدحت شلبي .

وكان مجلس نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده اصدر بيان منذ ساعات بانه سوف يستدعي مدحت شلبي للتحقيق بشأن مباراة الزمالك والاهلي الاخيره، بشأن المنسوب إليه من تجاوزات اثناء التعليق على مباراة الزمالك والاهلي في الاسبوع الثالث للدوري الممتاز، هذا وبعد تفريغ التعليق على المباراه من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابه ومن ماهو مقدم من شكاوى ضده في هذا الصدد.