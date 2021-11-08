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يواصل الاعضاء المرشحين لانتخابات نادي الزمالك المقبلة والمفترض اقامتها في الشهرين المقبلين وفقا للقانون واللائحة عقد ندواتهم الانتخابية بمقر النادي بشكل يومي وتحديدا يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع الذان يشهدان توافد كبير للغاية من الاعضاء العاملين في اوقات الاجازات

وعقد الثلاثي هاني زادة عضو المجلس السابق والمرشح لنفس المنصب فوق السن ومروة عبدالله المرشح للعضوية والاعلامي احمد هاني زادة المرشح تحت السن والحسيني سمير نجم الزمالك السابق ومحمد اسامة ندواتهم في الحديقة الرئيسية للنادي لعرض رؤيتهم وبرنامجهم الانتخابي على الاعضاء

أكد احمد هاني زادة المرشح المحتمل لعضوية نادي الزمالك تحت السن في الانتخابات المقبلة ان ما يمر به نادي الزمالك حاليا يحتاج لتدخل سريع من المسئولين بوزارة الرياضة لاعادة الاستقرار الاداري للنادي

وقال ان حالة عدم الاستقرار اثرت سلبا على المستوي الفني للفرق الرياضية وفي مقدمتها فريق كره القدم في مباراة القمة لان فريق مستقر اداريا يواجه فريق غير مستقر

وشدد احمد زادة على انه سيظل داعم ومساند لاعضاء الجمعية العمومية بغض النظر عن الانتخابات واقامتها في موعدها من عدمه وشدد على ان خدمة اعضاء نادي الزمالك لا يحتاج لمنصب ولا يحتاج لانتخابات