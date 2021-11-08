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شاهد.. "قطيع إبل" يعبر جسر الراشدية بمكة.. ومخاوف من تسببه في مرورية

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وسط مطالبات بمنع دخولها المناطق المأهولة بالسكان والشوارع والميادين

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وثّق مواطن؛ قطيعاً من الإبل وهي تعبر الجسر الرابط بين مخططات الشرائع والراشدية- شرقي مكة المكرّمة، وسط مطالبات بوضع حدّ لمنع دخولها المناطق العمرانية، ما قد تتسبب في مرورية على الطرقات- لا سمح الله.

وأشار موثق الصور إلى أنه التقط قطيع الإبل أثناء ممارسته المشي المحاذي لمجرى السيل، بالتحديد فوق الجسر الرابط بين مخططات الشرائع ومخطط الراشدية- شرقي مكة المكرّمة؛ لافتاً إلى أن القطيع عبر الجسر المخصص للسيارات، ما قد ينذر بحوادث مرورية حال تكرارها.

وطالب بوضع حدّ لمنع دخول الإبل المناطق المأهولة بالسكان، والشوارع والميادين، للحد من خطورتها على سالكي الطرق.

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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