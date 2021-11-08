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تداول 941 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

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تداول 941 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر تداول 941 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

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شهدت موانئ البحر الأحمر، الإثنين، تداول (941 طن ) بضائع عامة ومتنوعة و( 174 شاحنة ) شملت حركة الصادرات ( 651 طن ) بضائع عامة و( 132 شاحنة ) شملت حركة الواردات( 290 طن ) بضائع عامة و( 42 شاحنة ) ويتواجد ( 9 ) سفن على ارصفة الموانئ.

في الوقت الذي استقبل ميناء أبوطرطور السفينة LGOSTAR1 فارغة لشحن فوسفات وتم مغادرة السفينة ( LSIANDER S ) ميناء الحمراوين بحمولة ( 29850 طن ) فوسفات متجهة إلى باكستان ومغادرة السفينة الحرية والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة ( 166 شاحنة ) و( 21 سيارة ملاكي ) .

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وسيناء ( وصول / سفر ) حيث تم استقبال 42 شاحنة بحمولة 290 طن وتصدير 27 شاحنة بحمولة 651 طن

المصرى اليوم

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