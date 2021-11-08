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محمد فضل: حسام البدري مشي بسبب التصريحات وغضب الجماهير

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محمد فضل: حسام البدري مشي بسبب التصريحات وغضب الجماهير محمد فضل: حسام البدري مشي بسبب التصريحات وغضب الجماهير

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قال محمد فضل، نجم الأهلي السابق، إن المدير الفني للمنتخب الوطني، كيروش، بدأ مع قدومه باللاعبين الجاهزين ثم تابع الدوري وبدأ يختار مثل لاعب نادي البنك الأهلي أحمد ياسين الذي قدّم مستويات متميزة قبل الانضمام للمنتخب.

وأضاف فضل، في تصريحات تليفزيونية :«حسام البدري اسم كبير ولكن الجماهير كانت غاضبة من التصريحات وجماهير الكرة في أرادت التغيير وكيروش جاء وترك بصمة وأظهر مرموش».

وتطرق نجم الأهلي السابق والكرة المصرية، في تصريحاته لتنظيم بطولة أمم أفريقيا قائلاً:«بداية من كأس أمم أفريقيا كنت مُطالب بافتتاح خيالي ردًا على حفل افتتاح في كرة القدم أسرع وسيلة لتوصيل رسالة والدولة تحركت ومصر أبهرت العالم في 2019».

المصرى اليوم

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