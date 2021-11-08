ميسي يتسبب فى مطالبة باريس سان جيرمان لـ«فيفا» بتعديل قواعده

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أبدى باريس سان جيرمان، استياءه من قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي تجبر الأندية على السماح للاعبيها بالسفر للمشاركة مع منتخبات بلدانهم رغم عدم تعافيهم من إصاباتهم.

واعترض المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، على استدعاء ثنائي الفريق، ليونيل ميسي، ولياندرو باريديس، لصفوف منتخب الأرجنتين هذا الشهر، رغم معاناتهما من الإصابة وغيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق الباريسي.

وقال ليوناردو في تصريحات نقلتها صحيفة «لوباريزيان»: «لا نتفق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده، وهو في مرحلة التعافي البدني بعد تعرضه لإصابة».

وأضاف: «إنها خطوة غير منطقية، ومثل هذه المواقف تحتاج لتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتستدعي فرض لائحة جديدة».

وغاب ميسي عن آخر مباراتين للفريق الباريسي بسبب إصابة مزدوجة في الركبة والأوتار العضلية، بينما يتخلف باريديس عن المباريات منذ ثلاثة أسابيع، بسبب إصابة عضلية.

وانضم ميسي وباريديس لمعسكر منتخب الأرجنتين استعدادا لمباراتي أوروغواي والبرازيل، المقررتين يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات مونديال «قطر 2022».