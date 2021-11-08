تعرف على موقف أنس جابر من المشاركة فى البطولات العالمية للتنس

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قالت لاعبة التنس التونسية أُنس جابر إنها أنهت موسمها ولن تكون بديلة في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات التي تنطلق في وادي الحجارة بالمكسيك يوم الأربعاء المقبل.

وكتبت أُنس المصنفة السابعة عالميا على «تويتر»: «يؤسفني الإعلان أنني لن أتمكن من الذهاب إلى وادي الحجارة، احتاج للمزيد من الوقت للتعافي من الإصابة في المرفق والاستعداد للموسم المقبل».

وتابعت النجمة التونسية البالغة 27 عاما: «على الرغم من ذلك، أنا فخورة جدا بتحقيق هدفي والوصول إلى أفضل تصنيف في مسيرتي وهو المركز السابع عالميا».

وكان اتحاد اللاعبات نقل البطولة الختامية من شينتشين بالصين إلى وادي الحجارة بالمكسيك بسبب فيروس كورونا المستجد.