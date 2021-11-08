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«الري»: الإنتهاء من تأهيل 3134 كيلومتر من الترع.. وجار العمل في 4589 كيلومتر أخرى

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«الري»: الإنتهاء من تأهيل 3134 كيلومتر من الترع.. وجار العمل في 4589 كيلومتر أخرى «الري»: الإنتهاء من تأهيل 3134 كيلومتر من الترع.. وجار العمل في 4589 كيلومتر أخرى

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تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، تقريرًا عن الموقف الحالي لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، حيث أشار التقرير لإنتهاء الوزارة من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٣١٣٤ كيلومتر بمختلف المحافظات، وجاري تنفيذ ترع بأطوال ٤٥٨٩ كيلومتر، وأنه تم طرح ترع بأطوال ١٨٨٠ كيلومتر، ليصل إجمالى الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه ٩٦٠٣ كيلومتر.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه تم طرح ١٥ عقد لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية- الدقهلية- المنوفية – الإسكندرية- الفيوم- أسيوط) بإجمالي ٥٥٧ مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر، وتم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٢٨ كيلومتر، وجاري العمل في باقي الأطوال.

وتلقى «عبدالعاطي» تقريرًا عن الموقف الحالي لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري، حيث بلغ إجمالي الإزالات ١٤٦٢٨ ازالة بمساحة ٢.٨٠ مليون متر مربع تقريبا في إطار الحملات الموسعة للإزالات بمختلف المحافظات، في حين بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل أكثر من ٦٩٤٦١ ألف حالة إزالة.

وأضاف وزير الري أن هذه الحملات المستمرة للإزالات بهدف حماية نهر النيل وشبكة المجاري المائية من كل أشكال التعديات بالشكل الذي يمكنها من توصيل المياه لكل المنتفعين، وتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بما ينعكس على مصلحة المواطنين بالمقام الأول.

المصرى اليوم

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