انطلاق بطولة أفريقيا للتنس بتونس اليوم بمشاركة 12 دولة

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تنطلق اليوم الاثنين، منافسات النسخة الـ16 من كأس أمم إفريقيا للتنس، للرجال والسيدات، والتي ستستمر حتى 14 نوفمبر الجاري.

وستقام كل المباريات على ملاعب الحي الرياضي بالمنزه في العاصمة التونسية، بمشاركة 12 دولة مصر والجزائر وبوركينا فاسو وجزر القمر وإثيوبيا وكينيا ومالي والكونغو الديمقراطية وليبيا وموريتانيا وزيمبابوي وتونس.

وسيمثل مصر كل من: عمرو العسراوي وشريف مخلوف وكريم الفقي في الرجال، وساندرا سمير ولميس الحسين وياسمين مصطفى في السيدات.

بينما تشارك تونس البلد المستضيف في هذا الحدث القاري بكل من: عزيز دوقاز وإسكندر المنصوري ومعز الشرقي ومحمد عزيز الواقع ووسام عبدالرحمن في الرجال، وفريال بن حسن وشيراز بشري وفردوس البحري ودينا الشهودي ووئام بوبكر في السيدات، بقيادة المدرب وليد الجلالي.

ويغيب عن منتخب تونس النجمان، مالك الجزيري وأنس جابر، مثلما يغيب نجما التنس المصري، محمد صفوت وميار شريف