أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

تضم نقودا وصورا للأرنب والضفدع.. كشف أثري لـ 29 مقبرة في الصين تعود إلى عام 220

Print
تضم نقودا وصورا للأرنب والضفدع.. كشف أثري لـ 29 مقبرة في الصين تعود إلى عام 220 تضم نقودا وصورا للأرنب والضفدع.. كشف أثري لـ 29 مقبرة في الصين تعود إلى عام 220

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف علماء الآثار في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين 29 مقبرة قديمة، حيث يرجع تاريخ 11 منها إلى 1800 سنة وتعود لفترة أواخر امبراطورية هان الشرقية من عام 25 إلى 220 ميلادية.

وقال رئيس معهد بحوث الآثار بمدينة جينان، لي مينغ، إن المقابر المكتشفة في حي لايوو في جينان، حاضرة مقاطعة شاندونغ، يعتقد أنها تنتمي إلى الفترة بين أسرة هان الشرقية الامبراطورية وأسرة تشينغ الامبراطورية ( 1644- 1911).

كما تم اكتشاف أكثر من 90 قطعة من الآثار الثقافية مثل الجرار الفخارية والطاسات والأطباق والنقود البرونزية، حسب تقارير نشرت اليوم لوسائل إعلام محلية صينية من بينها وكالة شينخوا الرسمية، والتي أشارت إلى أن أربعة من القبور، والتي تعود إلى أسرة هان الشرقية، هي عبارة عن حجرات مبنية بالطوب.

وتم العثور على أكثر من 10 أنواع من الطوب ذات الأنماط والصور الزخرفية المختلفة فيها، إلى جانب صور واضحة للقمر والدب الأكبر على بعض الطوب، مع صور أرنب وضفدع مرئية على القمر، وهما من الحيوانات المذكورة في الأساطير الصينية لآلهة القمر «تشانغ أه» وقصر القمر الخاص بها.

وقال لي مينغ: أثبتت هذه الصور أن حكاية قصر القمر كانت شائعة بالفعل خلال عهد أسرة هان الشرقية«، مضيفا أن هذا الاكتشاف كشف السمات التاريخية لنظام الدفن وعادات الدفن في فترات مختلفة في المنطقة.

وأضاف أن الاكتشاف يثري المعلومات بشأن الدفن من أسرة هان الشرقية إلى أسرة تشينغ في منطقة جينان، مما وفر مواد جديدة قيمة للبحوث ذات الصلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي