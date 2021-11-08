تضم نقودا وصورا للأرنب والضفدع.. كشف أثري لـ 29 مقبرة في الصين تعود إلى عام 220

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اكتشف علماء الآثار في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين 29 مقبرة قديمة، حيث يرجع تاريخ 11 منها إلى 1800 سنة وتعود لفترة أواخر امبراطورية هان الشرقية من عام 25 إلى 220 ميلادية.

وقال رئيس معهد بحوث الآثار بمدينة جينان، لي مينغ، إن المقابر المكتشفة في حي لايوو في جينان، حاضرة مقاطعة شاندونغ، يعتقد أنها تنتمي إلى الفترة بين أسرة هان الشرقية الامبراطورية وأسرة تشينغ الامبراطورية ( 1644- 1911).

كما تم اكتشاف أكثر من 90 قطعة من الآثار الثقافية مثل الجرار الفخارية والطاسات والأطباق والنقود البرونزية، حسب تقارير نشرت اليوم لوسائل إعلام محلية صينية من بينها وكالة شينخوا الرسمية، والتي أشارت إلى أن أربعة من القبور، والتي تعود إلى أسرة هان الشرقية، هي عبارة عن حجرات مبنية بالطوب.

وتم العثور على أكثر من 10 أنواع من الطوب ذات الأنماط والصور الزخرفية المختلفة فيها، إلى جانب صور واضحة للقمر والدب الأكبر على بعض الطوب، مع صور أرنب وضفدع مرئية على القمر، وهما من الحيوانات المذكورة في الأساطير الصينية لآلهة القمر «تشانغ أه» وقصر القمر الخاص بها.

وقال لي مينغ: أثبتت هذه الصور أن حكاية قصر القمر كانت شائعة بالفعل خلال عهد أسرة هان الشرقية«، مضيفا أن هذا الاكتشاف كشف السمات التاريخية لنظام الدفن وعادات الدفن في فترات مختلفة في المنطقة.

وأضاف أن الاكتشاف يثري المعلومات بشأن الدفن من أسرة هان الشرقية إلى أسرة تشينغ في منطقة جينان، مما وفر مواد جديدة قيمة للبحوث ذات الصلة.