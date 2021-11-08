«الداخلية» تضبط طن ذهب ومخدرات في اوكار أخطر تشكيل عصابي مسلح بالصعيد

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اعلنت وزارة الداخلية عن اسكتمال تمشيط وتفتيش اوكار اخطر تشكيل عصابي مسلح في صعيد مصر ،وضبطت كميات من المخدرات وطن من خام الكوارتز الذهب من متحصلات التنقيب عن الذهب.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين :«في إطار تمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر»محافظة أسوان«، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم».

واضافت :«بإستكمال الإجراءات وبتفتيش أوكار المتهمين تم ضبط 100 كيلو جرام من مخدر البانجو و20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ونصف كيلو جرام من مخدر الشابو»بقصد الإتجار«، و8 أجولة تحتوى على أحجار»الكوارتز، الذهب«تزن»طن«من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».