أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تضبط طن ذهب ومخدرات في اوكار أخطر تشكيل عصابي مسلح بالصعيد

Print
«الداخلية» تضبط طن ذهب ومخدرات في اوكار أخطر تشكيل عصابي مسلح بالصعيد «الداخلية» تضبط طن ذهب ومخدرات في اوكار أخطر تشكيل عصابي مسلح بالصعيد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت وزارة الداخلية عن اسكتمال تمشيط وتفتيش اوكار اخطر تشكيل عصابي مسلح في صعيد ،وضبطت كميات من المخدرات وطن من خام الكوارتز الذهب من متحصلات التنقيب عن الذهب.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين :«في إطار تمكن الأجهزة الأمنية من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر»محافظة أسوان«، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم».

واضافت :«بإستكمال الإجراءات وبتفتيش أوكار المتهمين تم ضبط 100 كيلو جرام من مخدر البانجو و20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام ونصف كيلو جرام من مخدر الشابو»بقصد الإتجار«، و8 أجولة تحتوى على أحجار»الكوارتز، الذهب«تزن»طن«من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة