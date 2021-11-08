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مصرع شاب في مشاجرة مع زميلة على مقهى في بنها

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مصرع شاب في مشاجرة مع زميلة على مقهى في بنها مصرع شاب في مشاجرة مع زميلة على مقهى في بنها

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لقى شاب مصرعة طعنًا بالمطواة، بعد مشاجرة مع صديقه على المقهى بمنطقة كفر فرسيس، دائرة مركز بنها في القليوبية، بسبب الخلاف على لعب «الدومينو»، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام والقى القبض على المتهم وبحوزتة السلاح المستخدم في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز بنها إشارة من المستشفى بوصول بوصول «ا خ ف» سن ٢٣ عاطل مصاب جرح طعني، أسفل الصدر، أدى لوفاته في الحال.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت أجهزة الأمن، وتوصلت التحريات إلى حدوث كلامية بين المجنى علية وشخص آخر يدعى «ش ع أ»، ٢٠ سنة، بسبب خلاف أثناء لعب «الدومينو» تطور لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الأول بمطواة، محدثا إصابة أدت لوفاته وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم والمطواه وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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