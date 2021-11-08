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كشف الفنان تامر حسني، عن مفاجئته التي قدمها لعروسين خلال حفل زفافهم في ولاية لوس انجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر «حسني»، عبر حسابه على فيس بوك، فيديو يرصد المفاجأة التي قام بها، وعلق على الفيديو قائلاً: «نادين وديڤيد فرح غنيت فيه النهارده في امريكا لوس انچلوس حقيقي كان من اجمل الأفراح عشان الجميل ان والدة العريس كانت متفقة معايا وعاملة مفاجأة ليهم منغير ما يعرفوا وفهمتهم اني مش هاجي ومش فاضي وهما اصلاً كانوا حاطين اغنيتي ميحرمنيش منك لرقصتهم الاولى ومكانوش متخيلين اني موجود لحد ما دخلت فاجئتهم».

وتابع قائلاً: «وزي ما انتوا شايفين فرحتهم جميله قد ايه وفعلاً غاليه عندي اوي. عايز اقولهم حبكم ليا اثر فيا اوي طول الفرح وانا كمان حبيتكم جداً انتوا وكل ضيوفكم اللي بيحبوكوا بجد شكراً للي نظموا الخطه الجميله دي اولهم والدة العريس الجميلة وتامر يحيى ومحمد شمس وربيع رضا وهاني هانز وميرنا».