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حملة القرش .. فزعة شعبية اردنية لجمع 20 الف دينار كتعويض لدعوى الخصاونة ضد كميل الزعبي

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حملة القرش .. فزعة شعبية اردنية لجمع 20 الف دينار كتعويض لدعوى الخصاونة ضد كميل الزعبي حملة القرش .. فزعة شعبية اردنية لجمع 20 الف دينار كتعويض لدعوى الخصاونة ضد كميل الزعبي

جي بي سي نيوز :- انشغلت مواقع التواصل في الأردن ومواقع التطبيقات المختلفة مؤخرا بالقضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي .
وقد أطلق هؤلاء السبت حملة لجمع مبلغ 20 الف دينار لدفع التعويض الذي طلبه رئيس في قضيته التي رفعها بالحق الشخصي ضد الناشط الزعبي ، بائع كشك القهوة في الرمثا .
وتعتبر " حملة القرش " وهذا هو اسمها ، الأولى في الاردن التي يتداعى فيها مواطنون لجمع مبالغ مالية لتعويض مسؤولين رفعوا قضايا على مواطنين وطالبوا فيها بالتعويضات .
وجاء في الدعوى التي رفعها الخصاونة واسند للزعبي بموجبها عدة تهم منها :
- نشر انباء كاذبة .
- الذم والقدح عبر الانترنت .
- ذم جهة رسمية .
- التحريض على الكراهية .
- تحقير موظف عام .
- بث الفرقة في المجتمع .
هذا ولم يعلق الخصاونة حتى الآن على هذه الحملة أو على مبلغ الـ 20 الف دينار وما هي طبيعة هذا المبلغ .
يذكر ان كميل الزعبي يعمل في كشك قهوة ، ومنذ توقيفه قبل حوالي الاسبوعين ينيب عنه في الكشك احد ابنائه الذي هو على مقعد الدراسة من أجل إعانة الأسرة .

جي بي سي نيوز

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