حملة القرش .. فزعة شعبية اردنية لجمع 20 الف دينار كتعويض لدعوى الخصاونة ضد كميل الزعبي

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جي بي سي نيوز :- انشغلت مواقع التواصل في الأردن ومواقع التطبيقات المختلفة مؤخرا بالقضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي .

وقد أطلق هؤلاء السبت حملة لجمع مبلغ 20 الف دينار لدفع التعويض الذي طلبه رئيس الحكومة في قضيته التي رفعها بالحق الشخصي ضد الناشط الزعبي ، بائع كشك القهوة في الرمثا .

وتعتبر " حملة القرش " وهذا هو اسمها ، الأولى في الاردن التي يتداعى فيها مواطنون لجمع مبالغ مالية لتعويض مسؤولين رفعوا قضايا على مواطنين وطالبوا فيها بالتعويضات .

وجاء في الدعوى التي رفعها الخصاونة واسند للزعبي بموجبها عدة تهم منها :

- نشر انباء كاذبة .

- الذم والقدح عبر شبكة الانترنت .

- ذم جهة رسمية .

- التحريض على الكراهية .

- تحقير موظف عام .

- بث الفرقة في المجتمع .

هذا ولم يعلق الخصاونة حتى الآن على هذه الحملة أو على مبلغ الـ 20 الف دينار وما هي طبيعة هذا المبلغ .

يذكر ان كميل الزعبي يعمل في كشك قهوة ، ومنذ توقيفه قبل حوالي الاسبوعين ينيب عنه في الكشك احد ابنائه الذي هو على مقعد الدراسة من أجل إعانة الأسرة .