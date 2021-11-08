جي بي سي نيوز :- انشغلت مواقع التواصل في الأردن ومواقع التطبيقات المختلفة مؤخرا بالقضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي .
وقد أطلق هؤلاء السبت حملة لجمع مبلغ 20 الف دينار لدفع التعويض الذي طلبه رئيس الحكومة في قضيته التي رفعها بالحق الشخصي ضد الناشط الزعبي ، بائع كشك القهوة في الرمثا .
وتعتبر " حملة القرش " وهذا هو اسمها ، الأولى في الاردن التي يتداعى فيها مواطنون لجمع مبالغ مالية لتعويض مسؤولين رفعوا قضايا على مواطنين وطالبوا فيها بالتعويضات .
وجاء في الدعوى التي رفعها الخصاونة واسند للزعبي بموجبها عدة تهم منها :
- نشر انباء كاذبة .
- الذم والقدح عبر شبكة الانترنت .
- ذم جهة رسمية .
- التحريض على الكراهية .
- تحقير موظف عام .
- بث الفرقة في المجتمع .
هذا ولم يعلق الخصاونة حتى الآن على هذه الحملة أو على مبلغ الـ 20 الف دينار وما هي طبيعة هذا المبلغ .
يذكر ان كميل الزعبي يعمل في كشك قهوة ، ومنذ توقيفه قبل حوالي الاسبوعين ينيب عنه في الكشك احد ابنائه الذي هو على مقعد الدراسة من أجل إعانة الأسرة .
حملة القرش .. فزعة شعبية اردنية لجمع 20 الف دينار كتعويض لدعوى الخصاونة ضد كميل الزعبي
جي بي سي نيوز :- انشغلت مواقع التواصل في الأردن ومواقع التطبيقات المختلفة مؤخرا بالقضية التي رفعها رئيس الوزراء بشر الخصاونة ضد الناشط كميل الزعبي .