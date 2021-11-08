أخبار عاجلة

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب لقاح كورونا.. شابة تدخل "نادي المليونيرات"

Print
هذا ما ستفعله لعائلتها بعد الثراء

بسبب لقاح كورونا.. شابة تدخل

أصبحت جوانا زو البالغة من العمر 25 عاماً، مليونيرة، بعدما فازت بجائزة مالية قدرها مليون دولار، مقدمة من حملة تشجّع على تلقي لقاح كوفيد-19 في أستراليا.

وأعلن فوز جوانا، الأحد، بجائزة مالية مقدمة من حملة "مليون دولار فاكس"، وقدرها مليون دولار.

ونقلت "9 نيوز" الأسترالية عن جوانا قولها، إنها ستخصص جزءاً من المبلغ الذي ربحته للمّ شمل عائلتها، مضيفة: "أريد أن أجلب عائلتي من الصين للعيش معي في سيدني. سأقيم في فندق فاخر وسأشتري بعض الهدايا لأسرتي، وأستثمر الباقي كي أتمكن من جني المزيد في المستقبل، وأكون قادرة على مساعدة المحتاجين".

وعن ردة فعلها عندما علمت بفوزها بالجائزة، قالت جوانا: "لم أستطع الرد على المكالمة التي وردت تبشرني بالفوز لأني كنت في العمل. عاودت الاتصال بهم، وعرفت الخبر السعيد".

ودخل حوالي 2.8 مليون أستراليا السحب للفوز بالجائزة التي ساهمت برفع معدل التطعيم في البلاد من 78.5 إلى 88.3 في المئة، خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب "سكاي نيوز عربية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة