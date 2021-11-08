"الأرصاد" ينبِّه مكة والمدينة والشرقية: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البطحاء والعديد وحرض وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وثول ورابغ والشفا والهدا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الاثنين.