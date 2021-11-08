رغم الخماسية.. خالد الغندور يسخر من «كوبري» مصطفى فتحي لـ«معلول»

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سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، من «كوبري» مصطفى فتحي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتونسي على معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين في بطولة الدوري.

وكان الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة من كوبري مصطفى فتحي لعلي معلول، معلقًا: «الواد مصطفي فتحي ده مجرم أوي لازم كل ماتش يلبس كوبري والمرة دي لعلي معلول».