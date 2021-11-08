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أكد محمد حلمى المدير الفنى السابق لفريق الزمالك، أن استبعاد لاعبو الفريق الأبيض محمد سيد «زيزو» وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من قائمة المنتخب تمثل مفاجأة له.

وأوضح محمد حلمى خلال تصريحات تليفزيونية، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ظهر بشخصية قوية خلال المباريات الماضية للفراعنة.

وأشار إلى أن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك ظالمة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم.، مضيفًا أن هناك بعض التصريحات متضاربة في ذلك الازمة واتحاد الكرة لم يقم باستدعاء شيكابالا للتحقيق معه.