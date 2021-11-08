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محمد حلمي: استبعاد زيزو وطارق حامد من مفاجأة.. وعقوبة شيكابالا ظالمة

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محمد حلمي: استبعاد زيزو وطارق حامد من المنتخب مفاجأة.. وعقوبة شيكابالا ظالمة محمد حلمي: استبعاد زيزو وطارق حامد من مفاجأة.. وعقوبة شيكابالا ظالمة

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أكد محمد حلمى المدير الفنى السابق لفريق ، أن استبعاد لاعبو الفريق الأبيض محمد سيد «زيزو» وطارق حامد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من قائمة تمثل مفاجأة له.

وأوضح محمد حلمى خلال تصريحات تليفزيونية، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب ظهر بشخصية قوية خلال المباريات الماضية للفراعنة.

وأشار إلى أن عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك ظالمة من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم.، مضيفًا أن هناك بعض التصريحات متضاربة في ذلك الازمة واتحاد الكرة لم يقم باستدعاء شيكابالا للتحقيق معه.

المصرى اليوم

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