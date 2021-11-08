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عضو اللجنة المؤقتة بالزمالك ينتقد أشرف بن شرقي

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عضو اللجنة المؤقتة بالزمالك ينتقد أشرف بن شرقي عضو اللجنة المؤقتة بالزمالك ينتقد أشرف بن شرقي

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انتقد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد اشرف بن شرقي، مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الأندية موقفه من تجديد عقده مع النادي.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية: «تراجع مستوى أشرف بن شرقي في الفترة الأخيرة بسبب أن ذهنه مشغول، بملف تجديد عقده مع نادي»

وأضاف أن أشرف بن شرقي، لاعب مميز للغاية وانضمامه لمنتخب المغرب في المعسكر الجاري دليل على ذلك.

المصرى اليوم

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