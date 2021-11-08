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عضو لجنة : «كنا الأقرب للفوز على الأهلي.. والخسارة بخماسية زي بهدف»

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عضو لجنة الزمالك: «كنا الأقرب للفوز على الأهلي.. والخسارة بخماسية زي بهدف» عضو لجنة : «كنا الأقرب للفوز على الأهلي.. والخسارة بخماسية زي بهدف»

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أكد حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة بنادي ، أن هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام الأهلي بخمسة أهداف مثل الهزيمة بهدف واحد، مشيرا إلى أن النتيجة في النهاية خسارة الثلاث نقاط.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن الفريق خسر من الأهلي مثل الموسم الماضي، رغم ذلك حقق الفريق الأبيض لقب الدوري الممتاز.

وأوضح أن الفريق الأبيض كان الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن النتيجة ليس لها علاقة بمجريات اللقاء، مضيفًا: «توقيت أهداف الاهلي ساعد الفريق الأحمر على الفوز في المباراة، وأن اللاعبين شعروا بالإحباط بعد تلقي 3 أهداف في 9 دقائق».

وأشار إلى أن محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك يتحمل الهدف الرابع للنادي الأهلي، خاصة وأن تسديدة أليو ديانج من مسافة بعيدة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

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