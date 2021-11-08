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«لشراء شريحة موبايل».. مسن يدخل محطة القطار بـ«حمار» في المنوفية

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«لشراء شريحة موبايل».. مسن يدخل محطة القطار بـ«حمار» في المنوفية «لشراء شريحة موبايل».. مسن يدخل محطة القطار بـ«حمار» في المنوفية

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كشفت مصادر أمنية حقيقة مقطع الفيديو الذي تم تداوله بين العاملين بمحطة سكة حديد أشمون الفرعية بمحافظة المنوفية والذى يتضمن قيام أحد الأشخاص يمتطى دابة «حمار» على رصيف المحطة.

بالفحص تبين أن ذلك الشخص (مسن- مقيم بمدينة أشمون بالمنوفية) قام بالدخول بدابته على الرصيف من الناحية الغربية للمحطة لشراء شريحة هاتف محمول من فرع إحدى شركات الإتصالات الكائن على رصيف المحطة، وتم ضبطه بمعرفة الأمن الإدارى بالمحطة وتغريمه مبلغ مالى وصرفه عقب ذلك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وبسؤاله قرر ما جاء بالفحص، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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