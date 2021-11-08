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«قذيفة» تتسبب في غرامة كبيرة لفريق الشباب

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«قذيفة» تتسبب في غرامة كبيرة لفريق الشباب «قذيفة» تتسبب في غرامة كبيرة لفريق الشباب

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، نادي الشباب 105 آلاف ريال، لقيام جمهوره برمي زجاجة مياه أصابت أمين بخاري حارس النصر، خلال اللقاء الذي جمعهما، لحساب الجولة 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، الجمعة الماضية.

وحذرت اللجنة، نادي الشباب من تكرار المخالفة، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد العقوبة، حال إعادة ارتكابها وفقاً للائحة الانضباط والأخلاق، وفقًا لما جاء في صحيفة «الرياضية» .

وشملت القرارات الانضباطية، الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر وزيد البواردي حارس الشباب، لدخولهما إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقيهما قبل بداية المباراة وبين الشوطين وهما غير مسجلين ضمن قائمة المصرح لهم بالدخول، حيث تم تغريم كل منهما 20 ألف ريال.

وغرمت الفيصلي والشباب، 10 آلاف ريال لكل منهما، لتأخر نزول لاعبي فريقيهم في الدخول إلى أرضية الملعب مما أدى إلى تأخر بداية الشوط الثاني، خلال مواجهتهما أمام أبها والنصر.

وشملت العقوبات الانضباطية، زياد الصحفي لاعب الاتحاد وساندرو مانويل لاعب التعاون، لحصول كل منهما على بطاقة حمراء مباشرة، وقيامهما باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، في مباراتي فريقيهما أمام الفتح والتعاون، حيث غرما 10 آلاف لكل لاعب.

المصرى اليوم

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