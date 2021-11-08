أخبار عاجلة

انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مجدي عبد الغني: أفشة سبب استبعاد زيزو من

Print
مجدي عبد الغني: أفشة سبب استبعاد زيزو من المنتخب مجدي عبد الغني: أفشة سبب استبعاد زيزو من

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الاعلامي مجدى عبدالغنى، سبب قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول باستبعاد احمد سيد زيزو، جناح نادي من قائمة لمباراتى أنجولا والجابون.

وقال مجدي عبدالغنى، في تصريحات تليفزيونية، إن كيروش قرر استبعاد زيزو بعد سلوكه غير الرياضى وتدخله العنيف ضد أفشة لاعب الاهلى وزميل زيزو في المنتخب ف مباراة القمة.

وفضل الخواجة ابعاد زيزو، منعا لأي أزمات بين لاعبى الاهلى والزمالك في المعسكر الحالي الذي يفكر فيه الفريق في الفوز فقط في المباراتين لتحسين التصنيف قبل الدور الثانى بتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك

هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد

هاني سعيد ينتقد جهاز المنتخب بسبب عبدالله السعيد

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»

أمين صندوق الزمالك: «مفيش فلوس للتجديد للاعبين.. والحل المناسب إجراء الانتخابات غدًا»

استياء وضيق في بيراميدز من جهاز المنتخب

استياء وضيق في بيراميدز من جهاز المنتخب