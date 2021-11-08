★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الاعلامي مجدى عبدالغنى، سبب قرار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى الأول باستبعاد احمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك من قائمة المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون.

وقال مجدي عبدالغنى، في تصريحات تليفزيونية، إن كيروش قرر استبعاد زيزو بعد سلوكه غير الرياضى وتدخله العنيف ضد أفشة لاعب الاهلى وزميل زيزو في المنتخب ف مباراة القمة.

وفضل الخواجة ابعاد زيزو، منعا لأي أزمات بين لاعبى الاهلى والزمالك في المعسكر الحالي الذي يفكر فيه الفريق في الفوز فقط في المباراتين لتحسين التصنيف قبل الدور الثانى بتصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.