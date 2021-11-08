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لقطة غريبة ..جمهور يردد «خمسة خمسة» في مبارة القمة ..

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لقطة غريبة ..جمهور الزمالك يردد «خمسة خمسة» في مبارة القمة .. فيديو لقطة غريبة ..جمهور يردد «خمسة خمسة» في مبارة القمة ..

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أظهر مقطع قبل لقاء القمة 123 بين الزمالك و الأهلي جماهير الفارس الأبيض وهي تهتف «خمسة يا شناوي» أثناء خوض عمليات الإحماء.

وأرادت جماهير الأبيض التأثير على الجانب النفسي للحارس بالتلميح للهزيمة الثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على منافسه بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة فيما يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

المصرى اليوم

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