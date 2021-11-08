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أظهر مقطع فيديو قبل لقاء القمة 123 بين الزمالك و الأهلي جماهير الفارس الأبيض وهي تهتف «خمسة يا شناوي» أثناء خوض عمليات الإحماء.

وأرادت جماهير الأبيض التأثير على الجانب النفسي للحارس بالتلميح للهزيمة الثقيلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على منافسه الزمالك بنتيجة 5-3 في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الوصافة فيما يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.