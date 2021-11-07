محافظ سوهاج يترأس اجتماعاً للجنة مراجعة تراخيص البناء

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ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الأحد، اجتماعاً للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء بالمحافظة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بعمل اللجنة.

عقد الإجتماع بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة .

وقال المحافظ إن الإجتماع تناول بحث موقف الطلبات المقدمة بشأن استئناف الأعمال للتراخيص الموقوفة، حيث صدر عن اللجنة عدة قرارات بشأن الموافقة على السماح لبعض التراخيص التي قامت بإزالة المخالفات بها، باستئناف الأعمال طبقا للتعليمات المنظمة.

ووجه المحافظ بضرورة إنجاز اللجنة، وفحص كافة التراخيص ومنحها الموافقة على استئناف الأعمال وتيسير الإجراءات على المواطنين، على أن يتم عرض نتائج تلك التوصيات في الاجتماع القادم .