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خبير: لابد من السماح للقطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية

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خبير: لابد من السماح للقطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية خبير: لابد من السماح للقطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية

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قال الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية «أؤيد أن يكون القطاع الخاص متولي أمور البنية الأساسية ولكن التشريعات الموجودة في الدولة لا تسمح للقطاع الخاص الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالاتصالات والمعلومات، مشيرًا إلى أن الدولة مازالت مسيطرة على الجزء المتعلق بالبنية الأساسية وخطوط الربط والشبكات.

وأَضاف «حجازي» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن الدولة في هذه الحالة من المفترض أن تفتح المجال لتطوير البنية التحتية والأساسية للمعلومات وأن تترك الشركات الناشئة الصغيرة، ذات الأفكار الإبداعية الهائلة في التعليم والصحة والسياحة.

وتابع أنه «لابد من الذهاب للقطاع الخاص بآلياته وتغير تشريعاتنا وسياسيتنا التنظيمية والسماح للقطاع الخاص في الدخول في الاستثمار في البنية الأساسية والمعلوماتية وتشارك معه الدولة، موضحًا أن إعلان مارك زوكربرغ عن تقنية الميتافيرس، جعلني أتوقف أمام جملة واحدة وهي العالم الجديد الذي نريد بناؤه وهي تعني أنه يريد تغير العالم بربط تكنولوجيا العالم الافتراضي مع تقنية العالم المعزز».

المصرى اليوم

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