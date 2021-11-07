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الكشف عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال الكاظمي

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الكشف عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال الكاظمي الكشف عن تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال الكاظمي

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كشف اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية تفاصيل جديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال رسول في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي إنه «تم تحديد منطقة انطلاق الطائرات المسيّرة»، مشيرا إلى أن «الطائرتين حلقتا بارتفاع منخفض يمنع كشفهما عبر الرادارات».

وأضاف أن «محاولة الاغتيال تضمنت تفجيرا ثانيا عبر طائرة مسيرة وتم إحباطه بإسقاط الطائرة».

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت فجر الأحد عن تعرض الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيّرة مفخخة.

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المصرى اليوم

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