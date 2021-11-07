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«الطرق الصوفية»: 30 مليون جنيه حجم أموال التبرعات بصناديق النذور

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«الطرق الصوفية»: 30 مليون جنيه حجم أموال التبرعات بصناديق النذور «الطرق الصوفية»: 30 مليون جنيه حجم أموال التبرعات بصناديق النذور

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كشف الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، عن حجم أموال التبرعات بصناديق النذور، مشيرًا إلى أن «صناديق النذور» لن يتم رفعها من المساجد.

وأوضح «القصبي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه أجرى اتصال تليفوني مع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، عقب الإعلان عن قرار رفع صناديق التبرعات من المساجد وأكد له أنه لا مساس إطلاقًا بصناديق النذور الخاصة بالصوفيين وأهل البيت والأضرحة.

وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي، أن صناديق النذور الخاصة بالمساجد الصوفية هي موجودة منذ إنشاء تلك المساجد، وعدد هذه المساجد قد تتجاوز الـ200، مطمئنا محبي مساجد الطرق الصوفية قائلا: «صناديق النذور كما هي وأى مسجد سيتم رفع الصندوق سنخطر الوزارة بأن المسجد تابع للصوفية وسيتم إعادته».

وتابع: «30 مليون جنيه شهريًا حجم أموال التبرعات بصناديق النذور بمساجد الطرق الصوفية، والمشيخة العامة للطرف الصوفية عليها التزامات مالية تجاه الأضرحة والمساجد غير الخاضعة لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى ينفق ويشرف على الأضرحة والمساجد غير التابعة للأوقاف».

المصرى اليوم

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