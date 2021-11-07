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فريق الشمس ونجوم الأهلي يعلنون دعمهم لخالد الدرندلي في انتخابات النادي

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فريق الشمس ونجوم الأهلي يعلنون دعمهم لخالد الدرندلي في انتخابات النادي فريق الشمس ونجوم الأهلي يعلنون دعمهم لخالد الدرندلي في انتخابات النادي

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أعلن فريق الشمس الذي يضم عدد كبير من النجوم السابقين لكرة القدم بالنادي الأهلي، دعمهم للمحاسب خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، وذلك خلال انتخابات الأهلي المقبلة بعد ترشحه على نفس المنصب لمدة ٤ سنوات جديدة.

وحرص فريق الشمس ونجوم الكرة السابقين بالأهلي على إعلان دعمهم ومساندتهم لخالد الدرندلي في انتخابات الأهلي المقبلة بعد التطوير الغير مسبوق في ميزانية الأهلي والملفات التي تولاها الدرندلي خلال الأربع سنوات الماضية.

وحرص فريق الشمس وعدد من نجوم الكرة في الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع الدرندلي بعد التأكيد على تأييدهم له في الانتخابات المقبلة في إطار حرصهم استمرار النهوض بميزانية الأهلي.

المصرى اليوم

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