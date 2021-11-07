محمد صلاح يكشف عن رأيه في محمود الخطيب

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تحدث المهندس محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لخوض الانتخابات المقبلة على المقعد نفسه ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس النادي، عن كواليس لقاء جمعه مع الأسطورة المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ويستعد محمود الخطيب لخوض انتخابات النادي الأهلي على مقعد الرئيس لفترة جديدة بعدما قاد النادي في السنوات الأربع الماضية.

وقال المهندس محمد سراج: « اجتمعت مع محمد صلاح نجم ليفربول والكرة المصرية منذ فترة وتحدث معي عن محمود الخطيب وأكد لي أن الخطيب كان أحد الملهمين له في مسيرته الكروية ».

وأضاف محمد سراج معقباً: « لو لم ينجح الخطيب في انتخابات الأهلي فمن ينجح إذن!؟ ».