أخبار عاجلة

«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
«أبو جبل يستحق الطرد».. سمير عثمان يعلق على الفيديو المسرب لحارس الزمالك -
إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير -
الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور) -
أصالة تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ«سامحتك كتير» -
هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير -
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على طريق الصعيد بالمنيا (فيديو) -
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور -
«بقعة زيت» تغلق 3 محطات مياه في المنيا.. وسحب عينات لبيان مدى صلاحيتها للشرب -
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" في الكويت

Print
"الحميدي": يهدف لتعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين

انطلقت اليوم مناورات تمرين "رماية الخليج 2021" التي تشارك به القوات البرية الملكية مع القوة البرية الكويتية في مجمع ميادين الأديرع بمشاركة قوة سبارتن التابعة للجيش الأمريكي وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن هذا التمرين يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية، وذلك لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة بالتمرين، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأفاد يأنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب وعمليات الإسناد الإداري.

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين

بمشاركة سعودية.. انطلاق مناورات تمرين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا