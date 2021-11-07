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الكويتية تقر مسودة مراسيم بشأن عفو مزمع عن معارضين

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الحكومة الكويتية تقر مسودة مراسيم بشأن عفو مزمع عن معارضين الكويتية تقر مسودة مراسيم بشأن عفو مزمع عن معارضين

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أقر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الأحد، مشروعات المراسيم اللازمة لإصدار عفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام سابقة، تمهيدا لرفعها إلى أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل الموافقة عليها.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان، إن رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، أحاط في مستهل اجتماع المجلس اليوم علما بالكتاب الوارد من وزير شؤون الديوان الأميري، محمد عبد الله، بشأن التقرير الخاص بشروط وضوابط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.

وبحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم اللازمة تمهيدا لرفعها إلى أمير البلاد استنادا إلى المادة 75 من الدستور، للعفو عن بعض الكويتيين الصادر ضدهم أحكام.

وقبل يومين، تلقى أمير الكويت تقريرا من رؤساء السلطات الثلاث في البلاد (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، بشأن ضوابط وشروط العفو عن بعض المعارضين الكويتيين.

المصرى اليوم

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