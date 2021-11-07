مدير فرع هيئة الصحفيين بحائل يزور مقر مبادرة "تلبية" للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني

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اطلع على استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية

زار مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في حائل عبد اللطيف المساوي اليوم، مقر مبادرة تلبية، والتقى خلالها المشرف العام على المبادرة رضا النايف.

واستمع "المساوي" إلى نبذة تعريفية حول عمل المبادرة ونموذج عملها المبتكر المبني على استراتيجية تكاملية وشمولية رقمية تفعيل دور المواطن والمقيم وتُسهم في دعم القطاع الخاص في تفعيل المسؤولية الاجتماعية.

ونوه مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين في حائل، بمبادرة تلبية والتي تسعى للنهوض بمؤسسات المجتمع المدني للتكامل في التصدي للتحديات الوطنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

يُشار إلى أن مبادرة تلبية بقيادة رئيس مجلس إدارة المبادرة المهندس سعدون السعدون تسعى إلى الإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة عبر استراتيجية تكاملية ذات مسارين توعوي واستثماري وتشمل المجال التربوي، والاجتماعي، والتعليمي، والأسري، والصحي، والصناعي، والسياحي، والتجاري.