إعلام: الموساد يعلن إحباط هجمات إيرانية لاغتيال إسرائيليين في 3 دول أفريقية

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إحباط الموساد لسلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في ثلاث دول أفريقية.

وقال «القناة 12» الإسرائيلية، إن «الموساد أحبط سلسلة عمليات إيرانية كانت تهدف لاغتيال سياح ورجال أعمال إسرائيليين في تنزانيا وغانا والسنغال، في أفريقيا»، مضيفة أن «‏المشترك بين المشتبه بهم في محاولة تنفيذ العمليات، أنهم تلقوا تدريبات في لبنان وجندوا من قبل»فيلق القدس«التابع للحرس الثوري الإيراني». وحسب القناة الإسرائيلية، أن «المشتبه بهم عادوا من الشرق الأوسط إلى أفريقيا خلف ستار الدراسات الدينية، لكن الهدف الرئيسي لهم هو تحديد الأهداف الإسرائيلية المحتمل الهجوم عليها»، مؤكدة أن على رأس القائمة كان السياح الإسرائيليون في رحلات السفاري في تنزانيا، ورجال الأعمال في المراكز اليهودية والإسرائيلية في غانا والسنغال.

وكانت «قناة i24news» الإسرائيلية أكدت أنه، على مدار الأسبوع الماضي، تدربت الجبهة الداخلية الإسرائيلية على سيناريو هجوم صاروخي تشنه إيران و«حزب الله». وأفادت القناة، بأن تدريب الجبهة الداخلية الضخم الذي أجري مؤخرا في إسرائيل، بمشاركة سلطات الطوارئ الوطنية، كان يحاكي سيناريو هجوم صاروخي مشترك من إيران و«حزب الله» بعشرات الآلاف من الصواريخ.