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الاتحاد السكندري يجهز مهاجمه لمواجهة الجونة

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الاتحاد السكندري يجهز مهاجمه لمواجهة الجونة الاتحاد السكندري يجهز مهاجمه لمواجهة الجونة

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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة الدكتور محمد عنان، لتجهيز الغاني بنجامين بواتنج، مهاجم الفريق لمباراة الجونة المقبلة.

ويأمل الجهاز الطبي للاتحاد السكندري، في استغلال فترة توقف الدوري الحالية، لتجهيز بنجامين بواتنج، لمواجهة الجونة، في ظل معاناته من الاصابة في غضروف الركبة، وهو ما أبعده عن الفريق منذ بداية الموسم الجاري.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الجونة 18 نوفمبر الجاري، على الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن زعيم الثغر يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من التعادل مع سموحة والفوز على فيوتشر وتعرض للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

المصرى اليوم

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