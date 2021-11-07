جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

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نجح فريق تشيلسي في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك رغم التعادل مع بيرنلي 1-1 في الجولة الحادية عشر.
وتعثر الوصيف ليفربول بالخسارة أمام وست هام بنتيجة 2-3 ليتراجع إلى المركز الرابع، تاركًا وصفته إلى مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.
وارتقى آرسنال إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن اليونايتد وبرايتون ثم وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.
|تشيلسي
|26
|مانشستر سيتي
|23
|وست هام
|23
|ليفربول
|22
|آرسنال
|20
|مانشستر يونايتد
|17
|برايتون
|17
|وولفرهامبتون
|16
|توتنهام
|16
|كريستال بالاس
|15
|إيفرتون
|15
|ليستر سيتي
|15
|ساوثهامبتون
|14
|برينتفورد
|12
|ليدز
|11
|استون فيلا
|10
|واتفورد
|10
|بيرنلي
|8
|نيوكاسل يونايتد
|5
|نورويتش
|5