جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

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نجح فريق تشيلسي في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك رغم التعادل مع بيرنلي 1-1 في الجولة الحادية عشر.

وتعثر الوصيف ليفربول بالخسارة أمام وست هام بنتيجة 2-3 ليتراجع إلى المركز الرابع، تاركًا وصفته إلى مانشستر سيتي الذي حقق الفوز على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

وارتقى آرسنال إلى المركز الخامس برصيد 20 نقطة بفارق 3 نقاط عن اليونايتد وبرايتون ثم وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية مباريات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

تشيلسي 26 مانشستر سيتي 23 وست هام 23 ليفربول 22 آرسنال 20 مانشستر يونايتد 17 برايتون 17 وولفرهامبتون 16 توتنهام 16 كريستال بالاس 15