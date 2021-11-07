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تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي، مقطع فيديو للنجم محمد حماقي ظهر فيه وهو يستبدل كلمات أغنيته الجديدة «قصاد الغمزة إحنا تلامذة»، بجملة «قصاد الخمسة إحنا تلامذة»، في إشارة فيها إلى فوز الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة يوم الجمعة الماضية .

وأثار ذلك غضب جمهور الزمالك من الفنان محمد حماقي، الأمر الذي جعل الشاعر والملحن عزيز الشافعي يدافع عن «حماقي»، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «حماقي من اكتر الناس المحترمه واللطيفه جدا ومبيحبش ابدا يزعل حد، وفالفيديو ده بيغني للزمالك رغم انه أهلاوي وعملها كذا مره بعد كل بطوله أو مناسبه»

وتابع: «بكتب الكلام ده عشان ردود الأفعال اللي شوفتها على فيديو لغنوة زيها مين ف فرح وهو كان مقصود بيه العبدلله وطارق اخو حماقي عشان طبعا احنا الاتنين زملكاويه وكان بينا رهان ياريت الناس تتقبل

واختمم حديثه، قائلاً :«الأمور دي ببساطه، وانا مقدر لو ناس زعلانه بس الحقيقه ودي شهادة حق، هو من اكتر الناس المحترمه ومش مقصود منه ابدا أي اساءه، بالعكس خالص».

يذكر أن أغنية «زيها مين» التي تسببت في الأزمة من كلمات وألحان عزيز الشافعي وألحان تميم، وصدرت ضمن ألبوم حماقي الاخير «يا فاتني».