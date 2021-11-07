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قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

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قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي قائمة الخطيب تعلن عن بشرى لأعضاء النادي بشأن استاد الأهلي

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كشفت قائمة محمود الخطيب التي تخوض سباق الانتخابات المقرر لها 26 نوفمبر الجاري ‏عن مخطط، لاستمرار الثورة الإنشائية في فروع النادى الاربعة خلال السنوات المقبلة، وعلي رأسها ملف استاد الأهلي الذي يعد حلمًا مشتركا لأعضاء النادي وجماهيره وعشاقه في كل مكان.‏

وأكدت قائمة الخطيب في حديثها مع أعضاء النادى خلال جولاتها الانتخابية، أن ملف الانشاءات سيكون على رأس أولويات المجلس إلى جانب ملف الخدمات ‏لمواصلة الثورة الهائلة التي يشهدها النادي والتي نجحت في إحداث نقلة جديدة للأهلي بما ‏يتواكب مع النهضة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة.‏

وتحدث أعضاء قائمة الخطيب، مع أعضاء الأهلي عن أن فرع التجمع الخامس سيمثل طفرة كبيرة سواء من خلال المنشأت أو الخدمات ‏وسيحظي بكل اهتمام في المرحلة المقبلة خاصة وانه قد تم تصميمه بما يتناسب مع الأندية العالمية .

وتعهدت قائمة الخطيب، بمواصلة العمل ‏والتطوير في مقر النادي وفروعه لتحديث وتطوير المنافذ الخدمية والترفيهية للاعضاء وأسرهم، بما يليق بمكانة وأهمية عضو الجمعية العمومية.

ويركز برنامج قائمة الخطيب، بشكل خاص على تعظيم موارد النادي المالية والعقارية والإهتمام بقطاعات ‏النادي الرياضية لتواكب المستوى العالمي من خلال الشركات الثلاث التي تم اطلاقها مؤخرا والإستعانة بأفضل الخبرات والكوادر ‏التي تحقق أهداف الأهلي خلال المرحلة المقبلة.

وتضم قائمة الخطيب في انتخابات الأهلى المقرر اقامتها يوم 26من نوفمبر الجارى كل من لعامري فاروق مرشحًا لمنصب نائب الرئيسوخالد مرتجي لأمانة الصندوق ،وللعضوية فوق السن: طارق قنديل- محمد سراج الدين- محمد الدماطي- مهند مجدي- محمد شوقي- محمد الغزاوي- حسام غالي وتحت السن:محمد الجارحي- مي عاطف.

المصرى اليوم

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