عميد «تجارة عين شمس» يدعو الطلاب للتسجيل للحصول على لقاح كورونا

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أكد الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، حرص إدارة الكلية على تشجع الطلاب على المشاركة الفعالة بجميع الأنشطة الطلابية إلى جانب الفعاليات الأكاديمية لما لها من دور فعال في بناء شخصية الطالب ومنحه كافة الخبرات العلمية والعملية التي تؤهله لمواكبة احتياجات سوق العمل بكفاءة وتميز، مشير إلى أن الطالب هو سفير كليته وجامعته وهو الذي يمثلها أمام الجامعات الأخرى وفى سوق العمل.

ودعا الطلاب للالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتى منها ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على سلامة الطلاب، حيث وفرت اللقاحات، بالإضافة إلى الاجراءت الوقائية التي يتم اتباعها في كافة كليات الجامعة مثل التعقيم المستمر للمدرجات وغيرها.

كما أكد الدكتور خالد قدري أن الجامعة قد وضعت خطة متكاملة لتطعيم كافة الطلاب تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية وقد وفرت الجامعة 13 نقطة تطعيم داخل الجامعة، بالتوازي مع مجهودات وزارتي التعليم العالى والصحة، موضحًا أن نقاط الجامعة تعمل طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحًا وحتى نهاية اليوم.

ودعا الطلاب الذين لما يتلقوا اللقاح لتسجيل أسمائهم من خلال الرابط الذي وفرته الجامعة، ومن خلال موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح.