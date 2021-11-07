دراسة: ارتفاع ملحوظ في عدد مستخدمي التطبيقات الإخبارية بالهواتف الذكية

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ناقشت الباحثة زينب وحيد جمعة، بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، رسالة ماجستير بعنوان «استخدام المراهقين للتطبيقات الإخبارية بالهواتف الذكية والإشباعات المتحققة منها».

وحصلت الباحثة على تقدير امتياز، عقب مناقشة مع لجنة الحكم والمناقشة التي ضمت كل من الأستاذ الدكتور اعتماد خلف معبد أستاذ الإعلام بكلية الدراسات العليا للطفولة، والأستاذ الدكتورهبة أمين شاهين أستاذ الإعلام رئيس قسم الإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور إيناس محمود حامد أستاذ الإعلام عميد معهد الجزيرة العالي للإعلام مناقشا- والأستاذ الدكتور وائل عبدالباري أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإجتماع كلية البنات جامعة عين شمس.

وطُبقت الدراسة على عينة قوامها 400 مفردة من طلاب «ذكور- إناث»، ومثلت التوزيع المتساوي على طلاب الثانوية العامة وجامعة عين شمس، وأكاديمية الشروق.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن «تطبيقات التواصل الاجتماعي (الدردشة)» في الترتيب الأول بالنسبة لأنواع التطبيقات المفضلة لدى المبحوثين، ثم جاءت في الترتيب الثاني «تطبيــقات الألعاب»، ثم كل من «التطبيقات الإخبارية، والتطبيقات التعليمية» في الترتيب الثالث، ثم «التطبيقات الثقافية» في الترتيب الرابع، وأخيرًا «تطبيقات الخدمات» في الترتيب الخامس.

جاء تطبيق «اليوم السابع» في الترتيب الأول للتطبيقات التي يستخدمها المبحوثين، وجاء في الترتيب الثاني تطبيق «نبض الإخبارى»، ثم تطبيق «الوطن» في الترتيب الثالث، وجاء في الترتيب الرابع تطبيق «فى الجول»، وفي الترتيب الخامس «تطبيق في الفن».

وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام المواقع والصحف الإخبارية المختلفة باصدار تطبيقات خاصة بها تتسم بالتحديث والسرعة الفورية في نقل الأخبار، والاهتمام بتحديث التطبيقات الإخبارية، وتفادي المشكلات التقنية، والاعتماد على الفيديو والصور المتحركة والثابتة إلى جانب الأخبار المكتوبة داخل التطبيق بشكل يضمن استمرار الاستخدام لها بشكل بسيط وسلس، والاهتمام بدراسة التطبيقات الإخبارية كإحدى وسائل الإعلام الجديد، واهتمام الدولة بالتطبيقات الإخبارية وإنشاء تطبيقات خاصة بالوزارات والهيئات الحكومية ومخاطبة الجمهور من خلاله وتقديم المعلومات بشكل سريع وفوري.