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«الجمارك»: 53 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات على منصة «كارجو إكس»

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«الجمارك»: 53 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات على منصة «كارجو إكس» «الجمارك»: 53 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات على منصة «كارجو إكس»

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قال الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، حيث تجاوز عدد المسجلين منهم ٢٤ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٩٩ ألف رقم «ACID»، وسجل أكثر من ٥٣ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة في أبريل الماضى وحتى الآن.

وبلغ عدد الشركات التي حصلت على طلب القيد الجمركى «٤٦ ك. م» ٦ آلاف، مشيرًا إلى انه تم تدريب أكثر من ١٠آلاف من موظفى الجمارك وشركات الشحن وأصحاب الشأن من المستخلصين والجهات الرقابية على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أوضح غتورى في بيان صحفى لوزارة المالية اليوم- الأحد- أنه تم السماح لوكلاء المستوردين بجمارك نويبع بمهلة أسبوع لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي دون استخدام توقيع إلكتروني لحين قيامهم باستخراج شهادات التوقيع الإلكتروني.

أضاف أنه تم تكليف فريق عمل من مصلحة الجمارك لتدريب المستخلصين بسفاجا على التعامل مع منظومة نافذة، وتكليف فريق دعم فني من شركة «MTS» للمساعدة في إدراج البيانات بالمنظومة؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الجمركي.

المصرى اليوم

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