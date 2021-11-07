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اليوم ..محاكمة المتهمين بــ «خلية الزيتون الإرهابية»

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اليوم ..محاكمة المتهمين بــ «خلية الزيتون الإرهابية» اليوم ..محاكمة المتهمين بــ «خلية الزيتون الإرهابية»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية معروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون الأولى».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.

كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

المصرى اليوم

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