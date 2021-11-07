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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية بالغربية

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ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية بالغربية ضبط مسجل خطر بحوزته أسلحة نارية بالغربية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر بتهمة حيازة أسلحة نارية بالغربية.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالغربية قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه وبحوزته 3 طبنجات وطلقة نارية و2 سلاح أبيض خنجر ومطواةو2 هاتف محمول .

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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