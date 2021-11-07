ضبط كيان وهمي لبيع شهادات دراسية بالجيزة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه كيانا تعليميا وهميا بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بمحافظة الجيزة بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية وقيامه بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية في منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بمقر المركز.

وبالتفتيش عُثر على مجموعة من شهادات منسوب صدورها إلى العديد من الجهات المختلفة وكارنيهات وأكلاشيهات مزورة وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.