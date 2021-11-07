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الولايات المتحدة الأمريكية تُدين استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

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الولايات المتحدة الأمريكية تُدين استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي الولايات المتحدة الأمريكية تُدين استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية إدانتها الشديدة لاستهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بهجوم بطائرة بدون طيار، ووصفته بأنه كان عملا إرهابيًا واضحًا موجهًا إلى قلب الدولة العراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في تصريح له، الأحد: «إن بلاده شعرت بالارتياح بنجاة الكاظمي، كما أنها تتابع الموقف عن كثب، وهناك تواصل مع قوات الأمن العراقية المنوط بها الحفاظ على سيادة العراق واستقلاله».

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت مساعدتها بشأن التحقيق في هذا الهجوم، موضحًا التزام واشنطن القوي تجاه الشركاء العراقيين ووقوفها مع العراق حكومة وشعبًا.

المصرى اليوم

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